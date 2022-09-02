



Имам-антисемит скрывается от французских властей

Французский имам Хассан Икиуссен, высланный в Марокко, скрылся от властей после получения приказа о депортации.



Как сообщает "Аруц Шева", имам, имеющий марокканское гражданство, разыскивается французскими правоохранительными органами.



Имама обвинили в "яростных антисемитских высказываниях". Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин сообщил в соцсетях, что Икиуссен будет депортирован из страны.



Французская полиция заявила, что, по их мнению, Икиуссен скрылся в Бельгии, куда он сбежал после заявления Дарманина.



