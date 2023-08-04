



Илон Маск “увел” доменное имя ai.com у компании OpenAI

Веб-интерфейс чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT перестал открываться по адресу AI.com. Теперь этот адрес ведет на сайт конкурирующей компании – запущенного Илоном Маском стартапа xAI.



В феврале стало известно, что OpenAI приобрела ai.com, чтобы перенаправить его на веб-интерфейс ChatGPT. Но теперь Илон Маск забрал ценный домен или кто-то сделал это за него – AI.com теперь перенаправляет на X.ai, эмбриональную исследовательскую организацию миллиардера, занимающуюся машинным обучением.



Конечно, домены покупаются и продаются каждый день. Но двухбуквенные домены .com являются редкими и очень дорогими, особенно образующими слова или знакомые аббревиатуры. Когда AI.com начал перенаправлять на сайт OpenAI, издание Mashable отметило, что вряд ли домен мог быть продан дешевле, чем за $3,8 млн, которые IT.com заплатил в прошлом году, и, вероятно, получил гораздо большую цену, учитывая ажиотаж вокруг искусственного интеллекта в целом.



Стоит отметить, что OpenAI так и не подтвердила, что продала домен, а Маск еще не ответил на запросы об этом.