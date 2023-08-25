



Илон Маск разбил машину за миллион долларов ради хвастовства перед партнером

Стала известна очередная история о безрассудном поведении основателя Tesla Илона Маска. Бизнесмен разбил спорткар за миллион долларов и едва уцелел сам, в попытке похвастаться автомобилем перед партнером.



Инцидент произошел в 1999 году. Маск показывал недавно купленный McLaren F1 основателю PayPal Питеру Тилю. Последний спросил, зачем Илону такая машина и на что она способна. Посадив партнера на пассажирское сиденье, будущий миллиардер сказал "Смотри!" и выжал педаль газа.



Автомобиль сразу же занесло и ударило о забор, машина подскочила на высоту около метра и упала на асфальт. Маск и Тиль едва уцелели. После этого Илон признался партнеру, что автомобиль стоимостью 1,2 млн долларов он не застраховал.



Известно, что Маск отремонтировал автомобиль и водил его еще несколько лет, а затем продал Ронен Ферроу.