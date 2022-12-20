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Илон Маск провел опрос в Twitter и получил ответ: Уходи
20.12.2022 03:57 Наталья Богинская

Илон Маск провел опрос в Twitter и получил ответ: Уходи

Большинство из более 15 млн фоловеров аккаунта Илона Маска хотят, чтобы он перестал быть главой социальной сети Twitter.
 
Илон Маск минувшей ночью опубликовал опрос в своем аккаунте, на который подписано 122 миллиона человек. “Должен ли я уйти с поста главы Твиттера? Я подчинюсь результатам опроса”, – написал Маск.

С 10:30 по Иерусалимскому времени положительно ответили на этот вопрос более 15,2 миллионов человек или 57,3% ответивших. 

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