Илон Маск провел опрос в Twitter и получил ответ: Уходи

Большинство из более 15 млн фоловеров аккаунта Илона Маска хотят, чтобы он перестал быть главой социальной сети Twitter.



Илон Маск минувшей ночью опубликовал опрос в своем аккаунте, на который подписано 122 миллиона человек. “Должен ли я уйти с поста главы Твиттера? Я подчинюсь результатам опроса”, – написал Маск.



С 10:30 по Иерусалимскому времени положительно ответили на этот вопрос более 15,2 миллионов человек или 57,3% ответивших.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.