



Илон Маск провел опрос в Twitter: должен ли он уйти в отставку

Илон Маск предложил пользователям Twitter решить, должен ли он оставаться руководителем после допущенной в воскресенье ошибки с вводом запрета упоминать конкурирующие социальные сети.



В качестве еще одного радикального изменения политики Twitter объявил, что пользователи больше не смогут ссылаться на Facebook, Instagram, Mastodon и другие платформы, которые компания назвала “запрещенными”.



Но этот шаг вызвал столько критики, в том числе со стороны бывших защитников нового владельца Twitter, что Маск пообещал больше не вносить серьезных изменений в политику без онлайн-опроса пользователей.



"Мои извинения. Этого больше не повторится”, – написал Маск в Твиттере, прежде чем запустить новый опрос, в котором спрашивал, должен ли он уйти с поста главы Twitter. “Я буду придерживаться результатов этого опроса”.



Социальная сеть Twitter намерена вскоре увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до четырех тысяч.



Илон Маск заявил, что восстановит учетные записи Twitter нескольких журналистов, которые были заблокированы из-за разногласий.