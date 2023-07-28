



Илон Маск отобрал аккаунт @x у давнего пользователя Twitter

Во время ребрендинга социальной сети Twitter Илон Маск отобрал аккаунт @x у одного из пользователей, не заплатив его владельцу. Об этом пишет Telegraph.



Владельцем юзернейма @x был фотограф из Сан-Франциско Джин Икс Хван. Теперь под этим ником работает официальная страница социальной сети X .



По словам Хвана, аккаунт был зарегистрирован в 2007 году. Он был готов рассмотреть продажи @x, но компания просто забрала его в свою собственность.



Вместо финансового поощрения Хвану предложили сувениры и встречу с руководством компании.



У пользователей Twitter нет юридических прав на свои имена. Однако в условиях предоставления услуг компании отмечено, что она будет удалять аккаунты в случаях нарушения прав на торговые марки.



Непонятно, какими торговыми марками владеет X, хотя ему принадлежит доменное имя x.com , которое сейчас ведет на twitter.com. В конце концов компания переместила аккаунт Хвана на новое имя @x12345678998765.



Отметим, что юзернеймы из одной буквы стоят немало. Пользователь с ником @n сообщал, что ему предлагали $50 тыс. за продажу своего аккаунта.

