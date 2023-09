Илон Маск хочет подать в суд на ADL, обвинив еврейскую группу в упущенной выгоде

Илон Маск угрожает подать иск против Антидиффамационной лиги ADL на сумму до 22 млрд долларов. Юридическая угроза возникла после того, как Маск присоединился к кампании сторонников превосходства белой расы против ADL в Twitter.



За последние несколько дней Маск выпустил как минимум 25 твитов об ADL и связанных с ней темах. Несколько раз он обвинял еврейскую группу в падении доходов от рекламы на платформе на 60% и говорил, что будет добиваться возмещения ущерба в суде.



Маск отрицает свою ответственность за рост антисемитизма на платформе и предполагает, что компания подаст иск о клевете против ADL.



“С момента приобретения @ADL пытается уничтожить эту платформу, ложно обвиняя ее и меня в антисемитизме”, – пишет он. “Чтобы очистить имя нашей платформы в вопросе антисемитизма, похоже, у нас нет другого выбора, кроме как подать иск о клевете против Антидиффамационной лиги… о, ирония! В нашем случае они потенциально могут оказаться на крючке за уничтожение половины стоимости компании, то есть примерно 22 миллиарда долларов”.



“Исходя из того, что мы слышали от рекламодателей, ADL, похоже, несет ответственность за большую часть наших потерь доходов. Я не вижу ни одного сценария, при котором они будут нести ответственность менее чем за 10% потери стоимости, то есть ~4 миллиарда долларов”, – указал он в более раннем твите.

To clear our platform’s name on the matter of anti-Semitism, it looks like we have no choice but to file a defamation lawsuit against the Anti-Defamation League … oh the irony!