



Илон Маск хочет подать на Microsoft в суд

Миллиардер Илон Маск угрожает подать в суд на Microsoft. Он обвиняет технологического гиганта в использовании данных из его социальной сети без разрешения. Об этом он написал в Twitter.



"Они незаконно тренировались, используя данные Twitter. Пора иди в суд" , – говорилось в твите Маска. Он не предоставил дополнительные подробности по поводу своего заявления.



Угрозы Маска являются ответом на решение Microsoft прекратить поддержку соцсети в своих рекламных онлайн-кампаниях. Как известно, технологический гигант недавно заявил, что его рекламная платформа "не будет поддерживать Twitter" с 25 апреля. В результате покупатели рекламы не смогут получить доступ к своим аккаунтам в Twitter через инструмент социального управления Microsoft.



"Другие каналы социальных сетей, такие как Facebook, Instagram и LinkedIn, будут по-прежнему доступны", – заявили в Microsoft.



Неизвестно, связано ли это с тем, что Twitter прекратил бесплатно представлять API для техногиганта. Однако анонс отключения социальной сети произошел спустя несколько месяцев после этого. Маск считает такое решение несправедливым, аргументировав тем, что компания Microsoft “использовала его социальную сеть для обучения своему искусственному интеллекту”.



После прихода к руководству Илона Маска доходы от рекламы в Twitter Inc в декабре 2022 года сократились на 71%. Это произошло потому, что ведущие рекламодатели сократили свои расходы на продвижение в социальной сети. Так, расходы на рекламу в Twitter в ноябре 2022 года упали на 55% по сравнению с 2021 годом.



По данным исследовательской фирмы Pathmatics, большинство компаний прекратили расходы в ноябре – в том же месяце, когда Илон Маск возобновил остановленные аккаунты и выпустил платную проверку аккаунтов, в результате которой мошенники выдавали себя за корпорации.