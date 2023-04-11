



Игра в “Монополию” закончилась дракой на мечах: ранены двое мужчин



Полиция сообщила, что драка началась, когда группа из четырех человек играла в популярную настольную игру на тротуаре возле своего дома, сообщает местная газета La Libre Belgique.Игроки были достаточно громкими, разбудив своих соседей, отца и сына, которые вышли на улицу, попросив их уйти.



Отношения между игроками и недовольными соседями накалились, в результате чего сын вытащил катану для “защиты”. В результате драки ножны были повреждены и обнажили лезвие меча.



В конечном итоге младший из недовольных соседей и один из игроков в “Монополию” были ранены и, как сообщается, оба доставлены в больницу, где сын, получивший ранение в артерию, остается до сих пор в критическом состоянии.



Задержаны и пострадавший игрок в “Монополию”, которого выписали из больницы, и сын.

