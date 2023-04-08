



Игнат: РФ запустила производство 1,5-тонных авиабомб. ВСУ их не перехватывают

Россия запустила в производство авиабомбы, которые весят 1,5 тонны.



Об этом объявил официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.



По его словам, Вооруженные силы Украины не могут перехватывать такие тяжелые авиабомбы, которые, к тому же, могут быть оснащены крыльями и GPS-навигацией.



По словам Игната, для противостояния такому оружию на больших расстояниях ВСУ нужны такие системы, как Patriot и Samp-t на земле, современные самолеты, включая F-16. Представитель ВС ВСУ объяснил, что такие авиабомбы применяются россиянами по всей линии фронта.



"Это не только юг, а по всей линии фронта: Сумская область, Черниговская область, безусловно, восточное направление. Они атакуют везде. То есть, есть эта новая угроза, на которую реагировать, мягко говоря, трудно, потому что противник применяет эти управляемые бомбы дистанционно, и пока безнаказанно", - пояснил Игнат.



Он пояснил, что самолеты ВС РФ наносят удары с дистанции от 50 км от линии боевого соприкосновения, от границы с Украиной или же моря. По подсчетам, РФ применяет в день примерно 10-12 управляемых авиабомб. Речь, как правило, идет об ФАБ-500 с крыльями, GPS-навигацией. Она способна лететь к цели 10-20 км или даже больше.



Как предупредил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Россия способна производить от 60 до 100 ракет разного типа в дополнение к запасу старых советских снарядов, которые перерабатываются под авиабомбы.



"За месяц они могут накопить до 60 ракет разноти типа: Ха-101, Ха-59, "Калибры". Или они могут даже накопить более сотни", - пояснил он.



По словам Коваленко, Украина осведомлена, где происходит производство ракет. Он также предупредил, что РФ имеет огромный потенциал в вопросе авиабомб.



"Если мы говорим о старых советских ракетах "ФАБ-250", "ФАБ-500", которых у них огромное количество, они устанавливают на них примитивные, но действующие модули коррекции и управления, что позволяет увеличивать расстояние полета до 50 км. Они условно "высокоточные", но за счет того, что это "кустарный" блок, происходят инциденты", - подчеркнул он.