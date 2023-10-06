



Игла в мозгу российской пенсионерки: родители хотели убить младенца

В Сахалинской области (Россия) в мозгу 80-летней пенсионерки врачи обнаружили иглу. Женщина прожила с инородным телом всю жизнь и не испытывала каких-либо головных болей.



Как сообщили в Министерстве здравоохранения области, в этом году рентгенологи случайно обнаружили иглу длинною 3 см при КТ головного мозга. Она застряла в левой теменной доле, не причинив вреда. Поскольку здоровью пациентки ничего не угрожает, иглу решили не вынимать, пишет Bild.



"Таким образом родители решили умертвить ребенка, когда была война. Такие случаи в голодные годы были не редкостью: младенцу в родничок вставлялась тонкая игла, которая повреждала мозг. Родничок быстро затягивался, скрывая следы преступления, а малыш погибал", - объяснили в Минздраве.