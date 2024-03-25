



ИГИЛ пытался совершить теракты во Франции

Террористическая организация ИГИЛ, взявшая на себя ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, недавно пыталась совершить несколько терактов и во Франции.



Об этом 25 марта сообщил президент страны Эммануэль Макрон.



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Из-за высокого уровня террористической угрозы во Франции он созвал Совет обороны и национальной безопасности в Елисейском дворце.



Ранее сообщалось, что во Франции готовятся к возможности терактов во время Олимпийских Игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

