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ИГИЛ пытался совершить теракты во Франции
25.03.2024 12:52 Алина Груднева

ИГИЛ пытался совершить теракты во Франции

Террористическая организация ИГИЛ, взявшая на себя ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, недавно пыталась совершить несколько терактов и во Франции.

Об этом 25 марта сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

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Из-за высокого уровня террористической угрозы во Франции он созвал Совет обороны и национальной безопасности в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось, что во Франции готовятся к возможности терактов во время Олимпийских Игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.
 

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