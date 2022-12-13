



ИГ взяло ответственность за нападение на китайскую гостиницу в Кабуле

Исламское Государство взяло ответственность за нападение на китайскую гостиницу в Кабуле...



В заявлении террористов уточняется, что теракт был совершен двумя боевиками. Им удалось заменить и взорвать приемный зал для посетителей на первом этаже и помещение в котором собрались китайцы. После этого, один из террористов устроил засаду для прибывших силовиков, а второй подрывал двери номеров и расстреливал находившихся там лиц. По данным ИГ, во время теракта были убиты и ранены более 30 китайцев и талибов.



Также ИГ опубликовало видео присяги 2 террористов, совершивших нападение на гостиницу.

