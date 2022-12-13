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ИГ взяло ответственность за нападение на китайскую гостиницу в Кабуле
13.12.2022 21:45 Юлия Фрилис

ИГ взяло ответственность за нападение на китайскую гостиницу в Кабуле

Исламское Государство взяло ответственность за нападение на китайскую гостиницу в Кабуле...

В заявлении террористов уточняется, что теракт был совершен двумя боевиками. Им удалось заменить и взорвать приемный зал для посетителей на первом этаже и помещение в котором собрались китайцы. После этого, один из террористов устроил засаду для прибывших силовиков, а второй подрывал двери номеров и расстреливал находившихся там лиц. По данным ИГ, во время теракта были убиты и ранены более 30 китайцев и талибов.

Также ИГ опубликовало видео присяги 2 террористов, совершивших нападение на гостиницу.
 

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