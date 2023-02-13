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Два араба арестованы за изнасилование 15-летней в Иерусалиме
13.02.2023 13:28 Ирина Демьянова

Два араба арестованы за изнасилование 15-летней в Иерусалиме

Израильская полиция в Иерусалиме арестовала двух арабских жителей по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении израильской девушки-подростка.

Оба подозреваемые - мужчины в возрасте 20 лет из преимущественно арабского района Шуафат на северо-востоке Иерусалима, обвиняются в совершении сексуальных действий с 15-летней израильской еврейкой, с которой они познакомились в Интернете через социальную сеть Instagram.

Двое мужчин должны предстать перед судьей в столице в понедельник для продления их ареста.

Расследование инцидента продолжается.

 

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