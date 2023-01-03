



Иерусалим: восьмилетний мальчик умер от опасной бактерии



Восьмилетний мальчик умер в пятницу, 30 декабря после того, как, по всей видимости, заразился менингококком типа b, широко известным как “хищная бактерия”.



Мальчик был срочно доставлен в больницу с высокой температурой и конвульсиями. По дороге в больницу его состояние ухудшилось, и врачам медицинского центра ничего не оставалось, как констатировать его смерть после того, как реанимационные мероприятия не увенчались успехом.



Менингококковая бактерия B - это вирулентная бактерия, которая обнаруживается в горле примерно у 15% детей и подростков в Израиле. В основном она безвредна, но у некоторых детей она может проникнуть в кровь и быстро привести к серьезному и даже смертельному заболеванию, а иногда и к смерти. Штамм В является наиболее распространенным в Израиле и вызывает заболеваемость примерно в 70% случаев. Менингококковая инфекция B передается от носителя к другому человеку капельным путем, через выделения слюны.



Продолжительность пребывания с носителем и постоянный контакт влияют на вероятность заражения, поэтому большинство случаев заражения происходит среди членов семьи или младенцев и детей, находящихся вместе в одном помещении. Большинство носителей бактерии - подростки.

