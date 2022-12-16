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Иерусалим: В доме контрабандиста нашли памятник древности
16.12.2022 09:27 Аркадий Бочаровский

Иерусалим: В доме контрабандиста нашли памятник древности


При обыске дома подозреваемого в хранении и торговле редкими птицами в Иерусалиме  был обнаружен исторический памятник древности. 

В ходе рейда, проведенного МАГАВом  в Рас-аль-Амуде на востоке города, обнаружены 26 охраняемых диких птиц. Бойцы заметили отверстие пещеры в полости стены дома подозреваемого. Они вошли внутрь и обнаружили несколько древних предметов. 

Инспекторы Управления древностей, вызванные на место происшествия, идентифицировали находки как гробы и керамику периода Второго храма. Есть подозрение, что члены семьи пытались скрыть местонахождение древностей, чтобы обменять их.

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