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Иерусалим: курьер арестован за нападение с ножом на двух клиентов
19.01.2023 20:55 Алина Груднева

Иерусалим: курьер арестован за нападение с ножом на двух клиентов

Полиция арестовала в Иерусалиме курьера по подозрению в нападении на двух молодых людей в возрасте 18 и 20 лет.

Пострадавшие получили ножевые ранения средней степени тяжести. 

Прибывшие на место происшествия медики оказали раненым первую помощь и госпитализировали их в больницу.

По предварительной версии полиции, нападение было совершено из-за недовольства молодых людей службой доставки, из-за которой вспыхнула ссора между сторонами, которая переросла в насилие. Начато расследование.
 

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