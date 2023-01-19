



Иерусалим: курьер арестован за нападение с ножом на двух клиентов

Полиция арестовала в Иерусалиме курьера по подозрению в нападении на двух молодых людей в возрасте 18 и 20 лет.



Пострадавшие получили ножевые ранения средней степени тяжести.



Прибывшие на место происшествия медики оказали раненым первую помощь и госпитализировали их в больницу.



По предварительной версии полиции, нападение было совершено из-за недовольства молодых людей службой доставки, из-за которой вспыхнула ссора между сторонами, которая переросла в насилие. Начато расследование.

