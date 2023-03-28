



Иерусалим: контролера трамвая пытались ударить отверткой

Кинологи МАГАВ задержали на улице Яффо в Иерусалиме 30-летнего жителя Гиват-Зеев после того, как тот попытался напасть на контролера трамвая.



Уточняется, что мужчина намеревался ударить его отверткой.



По версии следствия, подозреваемый проехал до станции на улице Яффо, не заплатив за проезд. После того, как контролер сделал замечание пассажиру, тот вытащил отвертку и попытался его ударить.



Другой контролер подоспел на помощь и позвал бойцов МАГАВ, находившихся в этом районе. Подозреваемый был задержан и доставлен на допрос.

