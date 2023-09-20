Новости » Происшествия
Иерусалим: Хозяин установил скрытую камеру на кровати квартирантки
20.09.2023 11:09 Аркадий Бочаровский

Иерусалим: Хозяин установил скрытую камеру на кровати квартирантки

Житель Иерусалима в возрасте 30 лет был арестован по подозрению во вторжении в частную жизнь и сексуальном домогательстве.

Это произошло  после того, как женщина, снимающая принадлежащую ему квартиру, обратилась в полицию с жалобой на скрытую камеру, установленную на ее кровати. 

Согласно подозрению, хозяин пришел в квартиру под предлогом регулярного ремонта, проводимого по согласованию с арендатором, но на самом деле он установил скрытые камеры в различных местах квартиры для удовлетворения своих сексуальных потребностей. По окончании следствия он был отправлен под домашний арест.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы