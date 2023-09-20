



Иерусалим: Хозяин установил скрытую камеру на кровати квартирантки

Житель Иерусалима в возрасте 30 лет был арестован по подозрению во вторжении в частную жизнь и сексуальном домогательстве.



Это произошло после того, как женщина, снимающая принадлежащую ему квартиру, обратилась в полицию с жалобой на скрытую камеру, установленную на ее кровати.



Согласно подозрению, хозяин пришел в квартиру под предлогом регулярного ремонта, проводимого по согласованию с арендатором, но на самом деле он установил скрытые камеры в различных местах квартиры для удовлетворения своих сексуальных потребностей. По окончании следствия он был отправлен под домашний арест.