Иерусалим: два молодых человека получили ножевые ранения
Вечером, 15 июля, в результате инцидента с применением насилия в Иерусалиме пострадали два молодых человека.
Они получили ножевые ранения.
В частности, молодой человек в возрасте 20 лет был тяжело ранен, а 18-летний мальчик получил ранения средней степени тяжести.
Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим экстренную помощь, которая включала остановку кровотечения, после чего парней госпитализировали в больницы "Хадасса Хар ха-Цофим" и "Хадасса Эйн-Керем". По факту происшествия начато расследование.