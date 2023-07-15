



Иерусалим: два молодых человека получили ножевые ранения

Вечером, 15 июля, в результате инцидента с применением насилия в Иерусалиме пострадали два молодых человека.



Они получили ножевые ранения.



В частности, молодой человек в возрасте 20 лет был тяжело ранен, а 18-летний мальчик получил ранения средней степени тяжести.



Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим экстренную помощь, которая включала остановку кровотечения, после чего парней госпитализировали в больницы "Хадасса Хар ха-Цофим" и "Хадасса Эйн-Керем". По факту происшествия начато расследование.