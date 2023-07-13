



Идите работать, паразиты: На синагоге в Раанане повесили антирелигиозный плакат

На заборе синагоги PAI в Раанане неизвестные повесили антирелигиозную вывеску с надписью “Идите работать, паразиты”.



Председатель религиозного совета Раананы Арье Фридман был в ярости.



“Сегодня утром черта была перейдена. Невидимая рука попыталась разорвать еще одну веревку в узле между всеми жителями Раананы. Надпись, висящая на синагоге PAI, которая называет всех прихожан общины “паразитами”, возвращает нас в уродливые и темные дни. Что дальше – желтая вывеска с надписью Juden?” – сказал он.



“Тот, кто повесил вывеску, пришел безвольно посреди ночи, думал, что что-то делает что-то героическое, но он, конечно, не понимал, насколько этот поступок показал его невежество и глупость!” – добавил Фридман.