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"Иди к черту": митингующие унизили президента Ирана
08.10.2022 15:27 Алина Груднева

"Иди к черту": митингующие унизили президента Ирана

Студентки, участвующие в акции протеста против закона, обязывающего женщин носить хиджаб, унизили президента Ирана Ибрагима Раиси.

 
Это произошло во время его посещения одного из университетов в Тегеране.
 
Его выступление прервали криками: "Раиси — идите к черту", "Аятоллы, идите ко всем чертям". 
 
Возникли столкновения между сторонниками президента и режима и противниками.  
 
Решение президента посетить университет, который считается консервативным, и реакция, которую он получил в кампусе, иллюстрируют глубину общественного возмущения в Иране.
 
Напомним, протесты в Иране вспыхнули после смерти молодой женщины после ее задержания полицией нравов. 
 

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