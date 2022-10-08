



"Иди к черту": митингующие унизили президента Ирана

Студентки, участвующие в акции протеста против закона, обязывающего женщин носить хиджаб, унизили президента Ирана Ибрагима Раиси.

Это произошло во время его посещения одного из университетов в Тегеране.

Его выступление прервали криками: "Раиси — идите к черту", "Аятоллы, идите ко всем чертям".

Возникли столкновения между сторонниками президента и режима и противниками.

Решение президента посетить университет, который считается консервативным, и реакция, которую он получил в кампусе, иллюстрируют глубину общественного возмущения в Иране.

Напомним, протесты в Иране вспыхнули после смерти молодой женщины после ее задержания полицией нравов.