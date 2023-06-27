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27.06.2023 13:20 Аркадий Бочаровский

Ид аль-Адха: израильтян предупредили о сбоях работы транспорта

В связи с праздником Ид аль-Адха, который мусульмане отмечают завтра, возможны временные сокращения в обслуживании на некоторых автобусных маршрутах.

В праздничные дни, со среды 28 июня по субботу 1 июля, будут внесены изменения в расписание некоторых автобусных маршрутов, в связи с отсутствием водителей.

Министерство транспорта призывает общественность заранее узнать об ожидаемых изменениях в ближайшие четыре дня.

Министерство транспорта рекомендует пассажирам в пятницу выезжать пораньше и учитывать возможные задержки, а также рекомендуется путешествовать по железной дороге Израиля, которая будет работать по обычному расписанию.
 

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