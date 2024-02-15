



Хуситы пожаловались на сотни атак на свои объекты

Йеменские хуситы подтвердили, что США и Великобритания провела сотни атак на объекты поддерживаемой Ираном группировки.



Об этом сообщил официальный представитель хуситов.



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Уточняется, что с 11 января США и Британия атаковали объекты группировки в Йемене как минимум 403 раза.



Удары наносятся в ответ на атаки в Красном море. Во всех сводках Центрального командования США говорится, что американские военные продолжат предпринимать действия, которые защищают свободу судоходства и делают международные воды более безопасными для военно-морских сил и торговых кораблей.