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Хуситы пожаловались на сотни атак на свои объекты
15.02.2024 08:20 Алина Груднева

Хуситы пожаловались на сотни атак на свои объекты

Йеменские хуситы подтвердили, что США и Великобритания провела сотни атак на объекты поддерживаемой Ираном группировки.

Об этом сообщил официальный представитель хуситов.

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Уточняется, что с 11 января США и Британия атаковали объекты группировки в Йемене как минимум 403 раза.

Удары наносятся в ответ на атаки в Красном море. Во всех сводках Центрального командования США говорится, что американские военные продолжат предпринимать действия, которые защищают свободу судоходства и делают международные воды более безопасными для военно-морских сил и торговых кораблей.

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