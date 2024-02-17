



Хуситы обстреляли британский танкер Pollux

Йеменская группировка хуситов, выпустила ракеты по британскому нефтяному танкеру Pollux в Красном море, говорится в заявлении военного представителя группировки Яхьи Сареа.



Сареа утверждает, что судно получило прямое попадание.



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Вчера Государственный департамент США сообщил, что Pollux был поражен в левый борт ракетой, выпущенной из Йемена. Судно было идентифицировано как танкер под панамским флагом, перевозивший сырую нефть в Индию.



Ранее агентство по морским торговым операциям Великобритании (UKMTO) и британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности на море, сообщили, что танкер под флагом Панамы был подбит в 72 морских милях (133 км) к северо-западу от порта Мокха у берегов Йемена.



"Судно... по сообщениям, получило незначительные повреждения. Экипаж, по сообщениям, спасен и не пострадал", - сообщили в Ambrey.