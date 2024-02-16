



Хуситы атаковали очередное судно у побережья Йемена

В пятницу, 16 февраля, йеменские хуситы совершили очередное нападение на судно у побережья Йемена.



Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.



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По данным UKMTO, хуситы выпустили ракету по кораблю в южной части Красного моря. К счастью, обошлось без попаданий.



Ракета взорвалась рядом с судном в море. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

