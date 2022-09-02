



Худшая подделка всех времен: задержан сириец с поддельным израильским паспортом

Гражданин Сирии был арестован на Барбадосе во вторник после того, как предъявил пограничникам плохо подделанный израильский паспорт.



Английская сторона паспорта была почти идеальной, но все слова на иврите содержали ошибки: от мелких орфографических ошибок до слов, напечатанных вверх ногами.



При досмотре багажа путешественника были обнаружены его сирийские документы, удостоверяющие личность.



Израильское управление по делам населения и иммиграции сообщило, что еще одна деталь, которая насторожила власти о подделке, заключалась в том, что в паспорте были пограничные штампы из аэропорта Бен-Гурион, которые не используются в течение многих лет.



IPI заявило, что паспорт является "кандидатом на худшую подделку всех времен".



"Ключом к выявлению этих инцидентов и извлечению уроков являются здоровые рабочие отношения между властями стран мира", — прокомментировал инцидент заместитель начальника Управления пограничного контроля Эран Зехави.

