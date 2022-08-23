



Хранили крупную партию оружия: задержаны четверо подозреваемых

Этой ночью МАГАВ провел операцию и арестовал четверых подозреваемых в хранении большого количества незаконного оружия.



Как сообщает Jerusalem Post, операция была проведена в палестинском городке Катанна, неподалеку от Иерусалима.



Во время рейда в домах подозреваемых сотрудники МАГАВа изъяли несколько видов оружия, в том числе снайперские патроны калибра 338, пистолетные патроны калибра 9 мм, магазины с патронами калибра 5,56 и магазины, предназначенные для автоматов Калашникова. Среди прочего они также изъяли различные компоненты для M16.



Все четверо подозреваемых были жителями города и были переданы для дальнейшего допроса.