



"Хизбалла" объявила о задержании боевика, шпионившего на Израиль

В Ливане разоблачили и задержали бывшего члена "Хизбаллы", который якобы шпионил в пользу Израиля.



Об этом сообщает Al-Akhbar.



Уточняется, что "Хасан А." в течение двух лет передавал Израилю ценную секретную информацию о местонахождении ракетных складов, а также другие, "не менее значимые" данные. Взамен он якобы получал деньги, накопив за все время 15 тысяч долларов.



По данным "Хизбаллы", контакт с "шпионом" Израиль якобы установил через мессенджер Whatsapp в апреле 2020 года. Он успешно выполнил "пробную миссию", благодаря чему "вербовщики из Моссада" потребовали от него предоставления "сведений разного характера" в обмен на денежное вознаграждение.



В ходе допроса он сказал, что спустя некоторое время ему предложили работу в иностранной охранной фирме. Его арестовали на юге Ливана в июне 2022 года. Позже он признался в "работе" на израильскую разведку.