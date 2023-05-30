



Хинштейн опубликовал список мест падения беспилотников в Москве

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале первичный список мест падения сбитых беспилотников на территории Подмосковья.

По его информации, БПЛА упали в селе Ильинское и деревне Тимошкино Красногорского района, в деревнях Раздоры и Ромашково Одинцовского района и в поселке Гринфилд в Истринском районе.



Утром 30 мая беспилотники атаковали несколько зданий в Москве. В результате здания получили незначительные повреждения. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, два человека обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте, но госпитализация никому не потребовалась. Позже о работе систем ПВО в Московской области сообщил губернатор Андрей Воробьев.



В пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что по поручению генерального прокурора Игоря Краснова прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья.



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По данным Генпрокуратуры, беспилотники попали в жилые дома в Москве на ул. Атласова в Новой Москве, на ул. Профсоюзная и на Ленинском проспекте. Дома получили повреждения. В Подмосковье происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе г.о. Красногорск и в Одинцовском городском округе.



Минобороны назвало удары беспилотников по Москве «террористической атакой». Как сообщили в оборонном ведомстве, Киев ударил по столице восемью беспилотниками, все они сбиты.



По факту произошедшего Следственный комитет (СК) России начал расследование.