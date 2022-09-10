



Харьковская область под обстрелом: есть жертва и пострадавшие

В ночь на 10 сентября Харьковская область подверглась обстрелам со стороны россиян.

В Новой Водолаге разрушен частный дом, произошел пожар. Погибла 62-летняя женщина.

За прошедшие сутки россияне наносили массированные удары по Харькову и по населенным пунктам Изюмского, Чугуевского и Богодуховского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли многочисленные пожары.

В Харькове ранения получили 14 гражданских, 3 из которых - дети. В Изюмском районе госпитализировали 5 человек. Один человек ранен в Харьковском районе.

На линии столкновения продолжаются ожесточенные бои. ВСУ проводят успешные операции по освобождению территории. Освобождено или взято под контроль более 30 населенных пунктов области.