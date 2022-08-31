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Харьков снова под обстрелом: прямое попадание в жилой дом
31.08.2022 00:40 Mignews.ua

Харьков снова под обстрелом: прямое попадание в жилой дом

После полуночи 31 августа  армия РФ снова обстреляла Харьков. Известно о прямом попадании в жилой дом.

Эту информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов в своём Телеграмм-канале. 

«Прилет в Киевском районе, в центре города. Прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших», - написал харьковский городской голова. 




В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своём Телеграм-канале также подтвердил обстрел армией РФ Киевского района, уточнив, что уже известно о двух пострадавших.  

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