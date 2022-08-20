



Харьков и Николаев подверглись массированному обстрелу

В ночь на 20 августа силы РФ обстреляли Харьков и Николаев.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о мощных взрывах. Судя по заявлениям в местных пабликах, было минимум 10 попаданий. Информация уточняется.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о попаданиях ракет по объектам критической инфраструктуры.

Это произошло в Немышлянском районе и в пригороде города. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Подробности будут позже.