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Харьков и Николаев подверглись массированному обстрелу
20.08.2022 06:09 Алина Груднева

Харьков и Николаев подверглись массированному обстрелу

В ночь на 20 августа силы РФ обстреляли Харьков и Николаев.

 
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
 
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о мощных взрывах. Судя по заявлениям в местных пабликах, было минимум 10 попаданий. Информация уточняется.
 
В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о попаданиях ракет по объектам критической инфраструктуры.
 
Это произошло в Немышлянском районе и в пригороде города. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Подробности будут позже.

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