



Харедим угрожают протестами из-за ареста учащегося ешивы за отказ от призыва

Учащийся ешивы арестован за уклонение от призыва, в связи с чем харедим угрожают массовыми демонстрациями.



Молодого человека задержали в ночь на 13 сентября после того, как он не явился на комиссию.



После ареста раввины объявили, что намерены провести масштабные демонстрации в нескольких местах по всей стране ради "спасения душ молодых израильтян, ставших узниками военного призыва".



"Харедим будут упорно бороться. Мы и дальше не будем появляться в призывных комиссиях в рамках решительной, бескомпромиссной борьбы против драконовского законопроекта, который, к нашему смущению и унижению, является делом рук не кого иного, как представителей харедим в Кнессете", - сказано в сообщении.

