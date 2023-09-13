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Харедим угрожают протестами из-за ареста учащегося ешивы за отказ от призыва
13.09.2023 12:45 Алина Груднева

Харедим угрожают протестами из-за ареста учащегося ешивы за отказ от призыва

Учащийся ешивы арестован за уклонение от призыва, в связи с чем харедим угрожают массовыми демонстрациями.

Молодого человека задержали в ночь на 13 сентября после того, как он не явился на комиссию.

После ареста раввины объявили, что намерены провести масштабные демонстрации в нескольких местах по всей стране ради "спасения душ молодых израильтян, ставших узниками военного призыва".

"Харедим будут упорно бороться. Мы и дальше не будем появляться в призывных комиссиях в рамках решительной, бескомпромиссной борьбы против драконовского законопроекта, который, к нашему смущению и унижению, является делом рук не кого иного, как представителей харедим в Кнессете", - сказано в сообщении.
 

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