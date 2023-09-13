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Харедим протестуют против ареста студента ешивы за уклонение от призыва в армию
13.09.2023 17:27 Наталья Богинская

Харедим протестуют против ареста студента ешивы за уклонение от призыва в армию

Согласно отчету израильской полиции, ультраортодоксальные евреи начали протест против ареста студента ешивы в 13 сентября ​​в центре Иерусалима.
Первоначально студент был арестован за то, что не явился на призывной пункт ЦАХАЛа по вызову.

По данным полиции, протестующие заблокировали перекресток Шаарей Исраэль – улица Нордау, остановив движение скоростного трамвая и автомобилей. Сообщается, что на месте происшествия находятся около 200 протестующих. 

Полиция направляла водителей в этом районе на альтернативные маршруты, а протестующие блокировали шоссе №4 на перекрестке Гиват-Шмуэль с обеих сторон.

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