



Харедим протестуют против ареста студента ешивы за уклонение от призыва в армию

Согласно отчету израильской полиции, ультраортодоксальные евреи начали протест против ареста студента ешивы в 13 сентября ​​в центре Иерусалима.

Первоначально студент был арестован за то, что не явился на призывной пункт ЦАХАЛа по вызову.



По данным полиции, протестующие заблокировали перекресток Шаарей Исраэль – улица Нордау, остановив движение скоростного трамвая и автомобилей. Сообщается, что на месте происшествия находятся около 200 протестующих.



Полиция направляла водителей в этом районе на альтернативные маршруты, а протестующие блокировали шоссе №4 на перекрестке Гиват-Шмуэль с обеих сторон.