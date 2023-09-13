Харедим протестуют против ареста студента ешивы за уклонение от призыва в армию
Согласно отчету израильской полиции, ультраортодоксальные евреи начали протест против ареста студента ешивы в 13 сентября в центре Иерусалима.
Первоначально студент был арестован за то, что не явился на призывной пункт ЦАХАЛа по вызову.
По данным полиции, протестующие заблокировали перекресток Шаарей Исраэль – улица Нордау, остановив движение скоростного трамвая и автомобилей. Сообщается, что на месте происшествия находятся около 200 протестующих.
Полиция направляла водителей в этом районе на альтернативные маршруты, а протестующие блокировали шоссе №4 на перекрестке Гиват-Шмуэль с обеих сторон.
הפגנת אנשי "הפלג הירושלמי" בעקבות מעצר עריק, סמוך לבניין שערי העיר בירושלים.— ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 13, 2023
צילום: יואב דודקביץ/TPS pic.twitter.com/fiaXiB6MUu