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Хаос возле посольства США в Бейруте: в ход пошли водомет и слезоточивый газ
18.10.2023 20:27 Алина Груднева

Хаос возле посольства США в Бейруте: в ход пошли водомет и слезоточивый газ

В ливанском Бейруте акция протеста в поддержку палестинцев возле посольства США переросла в беспорядки.

По данным агентства Reuters, полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Сотни людей пришли на акцию протеста, обвиняя Израиль в ударе по территории больницы в Газе.

Возле посольства были установлены баррикады, дороги были заблокированы. В какой-то момент демонстранты начали бросать камни и другие предметы в силы безопасности. В ответ были применены средства для разгона толпы.
 

Тем временем, жесткие беспорядки также прошли в Иордании возле посольства Израиля, в результате которых ранения получили несколько полицейских. А в турецкой Анкаре демонстранты публично сожгли израильский флаг, на котором также была свастика и "кровавые следы" рук.

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