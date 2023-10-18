



Хаос возле посольства США в Бейруте: в ход пошли водомет и слезоточивый газ

В ливанском Бейруте акция протеста в поддержку палестинцев возле посольства США переросла в беспорядки.



По данным агентства Reuters, полиция применила слезоточивый газ и водометы.



Сотни людей пришли на акцию протеста, обвиняя Израиль в ударе по территории больницы в Газе.



Возле посольства были установлены баррикады, дороги были заблокированы. В какой-то момент демонстранты начали бросать камни и другие предметы в силы безопасности. В ответ были применены средства для разгона толпы.



עם צלב קרס וידיים מגואלות בדם: מפגינים בטורקיה שרפו דגל ישראל מחוץ לקונסוליה הישראלית באיסטנבול@ShirazTikva @itamargalit pic.twitter.com/CfblSZMuQ0 — כאן חדשות (@kann_news) October 18, 2023

Тем временем, жесткие беспорядки также прошли в Иордании возле посольства Израиля, в результате которых ранения получили несколько полицейских. А в турецкой Анкаре демонстранты публично сожгли израильский флаг, на котором также была свастика и "кровавые следы" рук.