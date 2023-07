Хаос во Франции: совершено нападение на журналиста

Во Франции на фоне массовых беспорядков было совершено нападение на журналиста.



Об этом сообщил заместитель главного редактора Ouest-France Маэль Фабр.



Журналист сказал, что его редакция подаст официальную жалобу после нападения на него прошлой ночью.



Это случилось, когда он вел репортаж о беспорядках, вспыхнувших по всей стране из-за убийства полицейскими подростка. По словам журналиста, его повалили на землю, начали избивать и сыпали угрозами.







Une plainte sera déposée par @OuestFrance après mon agression la nuit dernière à la Roseraie. Mis au sol et coups portés après des menaces. De plus en plus de violences sauvages commises contre des journalistes dont la seule mission consiste à informer le public. #Angers pic.twitter.com/8tZENwryzh