Хаос во Франции: более 1300 арестов, 79 полицейских ранены

В ходе четвертой ночи массовых беспорядков во Франции, 1 июля, полиция арестовала более 1300 человек.



Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.



В частности, в ночь на субботу было арестовано 1311 человек. К сравнению, накануне было всего 875 арестов.



В результате ожесточенных столкновений ранения получили 79 правоохранителей. Более того, за ночь по всей стране зафиксированы около 2500 пожаров.



Правительство за одну ночь развернуло 45 000 полицейских и несколько бронетранспортеров.



This isn’t Syria, Iraq or Afghanistan. This is France where 9% of the population has brought down entire cities!



Where are CNN & BBC now?#FranceRiots #franceViolence #FranceProtest #Marseille #Immigration #Francia #Francja #FranceHasFallen #Fransa #RiotsFrance #Islamophobia pic.twitter.com/Cq54eFvyVo