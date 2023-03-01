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Хаос в Тель-Авиве: пострадал журналист
01.03.2023 14:36 Алина Груднева

Хаос в Тель-Авиве: пострадал журналист

В результате вспыхнувших 1 марта в Тель-Авиве беспорядков пострадал журналист 13-го канала.

Ему оказали первую помощь, после чего раненого отправили в больницу.

Уточняется, что в журналиста, который освещал антиправительственную демонстрацию, попала светошумовая граната, брошенная в протестующих.

Напомним, что полиция применила светошумовые гранаты и водометы для разгона толпы. 


 

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