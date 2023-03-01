



Хаос в Тель-Авиве: пострадал журналист

В результате вспыхнувших 1 марта в Тель-Авиве беспорядков пострадал журналист 13-го канала.



Ему оказали первую помощь, после чего раненого отправили в больницу.



Уточняется, что в журналиста, который освещал антиправительственную демонстрацию, попала светошумовая граната, брошенная в протестующих.

בשידור ישיר: צוות חדשות 13 סופג רימון הלם | תיעוד מהעימותים האלימים באיילון



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