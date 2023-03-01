



Хаос в Тель-Авиве: один лишился уха, 11 поступили в Ихилов

В больницу "Ихилов" поступили с ранениями 11 человек, пострадавших в ходе беспорядков на акции протеста против правовой реформы в Тель-Авиве.



По словам медиков, один мужчина перенес операцию.



По данным СМИ, пострадавший лишился уха, когда возле него взорвалась светошумовая граната. Еще два человека были госпитализированы. Остальных отпустили после оказания помощи.



רימון הלם של המשטרה פגע במפגין בצומת קפלן pic.twitter.com/txVGwy54ZI — Anna Pines || אנה פינס (@AnnaPines_) March 1, 2023