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Хаос в Махачкале: аэропорт временно закрыли
29.10.2023 20:42 Алина Груднева

Хаос в Махачкале: аэропорт временно закрыли

Аэропорт Махачкалы решено временно закрыть из-за беспорядков, устроенных разъяренными "искателями евреев".

Информацию об этом подтверждает Росавиация.

"В связи с проникновением неизвестных лиц принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет", - сказано в сообщении.

Соответствующие меры будут действовать, пока ситуацию не возьмут под контроль. Некоторые рейсы были перенаправлены в другие аэропорты. Тем временем, поступает информация, что силовики начали глушить связь.
 

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