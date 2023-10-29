



Хаос в Махачкале: аэропорт временно закрыли

Аэропорт Махачкалы решено временно закрыть из-за беспорядков, устроенных разъяренными "искателями евреев".



Информацию об этом подтверждает Росавиация.



"В связи с проникновением неизвестных лиц принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет", - сказано в сообщении.



Соответствующие меры будут действовать, пока ситуацию не возьмут под контроль. Некоторые рейсы были перенаправлены в другие аэропорты. Тем временем, поступает информация, что силовики начали глушить связь.

