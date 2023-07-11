



Хаос в Бен-Гурион: первые сообщения о задержанных

К вечеру, 11 июля, полиция произвела уже семь арестов в международном аэропорту Бен-Гурион.



Протестующих против правовой реформы задержали по подозрению в нарушении общественного порядка. Всего с утра арестован 71 демонстрант.



По данным 12-го канала израильского ТВ, между тем, худшие опасения из-за давки в Терминале 3 остались позади.



"Была реальная обеспокоенность из-за возможности человеческих жертв. Протестующие, вероятно, начали расходиться на основные сегодняшние акции протеста на улице Каплан", - сообщают репортеры.