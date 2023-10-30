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Хаос в аэропорту Махачкалы: данные о пострадавших и ущербе
30.10.2023 12:36 Алина Груднева

Хаос в аэропорту Махачкалы: данные о пострадавших и ущербе

После антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы пятеро пострадавших все еще остаются в больнице.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на минздрав Дагестана.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых большая часть - сотрудники полиции. Еще 18 пострадавших, поступивших с легкими травмами, уже выписаны домой.

В свою очередь, в Дагестане провели предварительную оценку ущерба, нанесенного беспорядками аэропорту. Директор Саид Рамазанов сказал в комментарии ТАСС, что он оценивается в несколько миллионов рублей.

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