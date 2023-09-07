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Хаос в аэропортах Великобритании: Полиция охотится за террористом
07.09.2023 09:46 Евгения Маркова

Хаос в аэропортах Великобритании: Полиция охотится за террористом

Контрразведка закрыла порты и границы Великобритании, пока велся розыск 21-летнего военнослужащего британской армии Даниэля Абеда Халифе, подозреваемого в терроризме.  Об этом сообщает Inews.

По данным полиции Лондона, Халифе сбежал из тюрьмы Уондсворт, где он ожидал суд  по обвинению в терроризме и нарушениях Закона о государственной тайне, утром 6 сентября. Арестованному удалось сбежать, зацепившись за дно автофургона после того, как он ускользнул из тюремной столовой.

В крупных аэропортах Великобритании, включая Хитроу, Станстед, Манчестер и Глазго возник хаос. Пассажиры часами стояли в очередях, многие из них опоздали на свои рейсы в результате хаоса, возникшего в аэропортах из-за беглеца.
 

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