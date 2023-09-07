



Хаос в аэропортах Великобритании: Полиция охотится за террористом

Контрразведка закрыла порты и границы Великобритании, пока велся розыск 21-летнего военнослужащего британской армии Даниэля Абеда Халифе, подозреваемого в терроризме. Об этом сообщает Inews.



По данным полиции Лондона, Халифе сбежал из тюрьмы Уондсворт, где он ожидал суд по обвинению в терроризме и нарушениях Закона о государственной тайне, утром 6 сентября. Арестованному удалось сбежать, зацепившись за дно автофургона после того, как он ускользнул из тюремной столовой.



В крупных аэропортах Великобритании, включая Хитроу, Станстед, Манчестер и Глазго возник хаос. Пассажиры часами стояли в очередях, многие из них опоздали на свои рейсы в результате хаоса, возникшего в аэропортах из-за беглеца.

