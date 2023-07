Хаос из-за повышения цен в Кении: среди демонстрантов есть убитые

В Кении вспыхнули беспорядки на фоне акций протеста против повышения цен.



Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление сотрудника полиции.



В среду, 12 июля, демонстранты жгли шины, блокировали платную скоростную автомагистраль и устраивали беспорядки. Сотрудник полиции на условиях анонимности подтвердил информацию о том, что в результате разгона были убиты как минимум шестеро демонстрантов, более 10 человек доставлены в больницы.



Местные правозащитные организации обвинили правоохранителей в применении чрезмерной силы в отношении протестующих.



В свою очередь, свыше 50 школьников в возрасте от 10 до 15 лет в Найроби отравились слезоточивым газом в результате нападения на учебное заведение.



Один из лидеров кенийской оппозиции пообещал, что протесты продолжатся до тех пор, пока не будет отменен новый закон о введении дополнительных налогов.

Busia residents opposed to anti-government protests pelt Azimio leaders with stones pic.twitter.com/R4f5ausGCc — NTV Kenya (@ntvkenya) July 12, 2023

Revolution is now brewing in Kenya

Protests have been seen even at Rigathi Gachaguas home

Protesters are no longer afraid of GSU as seen in this video 📷

This the courage I need this year

From kibera kangemi to statehouse everything is hot pic.twitter.com/jER1skY3CK — Sholla Adam 🇰🇪 (@sholla_adam) July 12, 2023

#Protests are breaking out in #Kenya against the introduction of new taxes by the government amid general anger at rising prices. Scenes of revolt in several cities of the country.#Police officers flee in front of the crowd in #Kitengela in Kenya. pic.twitter.com/eealVMfUlD — xhid'os (@xhid_os) July 12, 2023