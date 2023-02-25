



Ханан Йовель отказался от выступления в Кнессете: "Я не буду петь перед хамами"

Известный израильский певец и автор песен Ханан Йовель отказался выступать в Кнессете из-за "хамских" действий депутатов.



"Петь там перед этими хамами — значит обманывать себя", — сказал Йовель в ответном сообщении на приглашение выступить в парламенте на предстоящем Дне памяти павших солдат в Израиле.



Йовель сослался на поведение депутатов коалиции, поведение которых он назвал грубым, поскольку нация все больше раскалывается из-за усилий правительства по установлению беспрецедентной власти над системой правосудия.



Он также конкретно упомянул об инциденте на этой неделе, когда Альмог Коэн, ультраправый член Кнессета на пленуме Кнессета сделал расистские комментарии в адрес депутатов от оппозиции и выложил видео в сеть. В ответ спикер Кнессета Амир Охана запретил законодателям снимать пленум Кнессета.



"Этот Кнессет - Кнессет Альмога Коэна, Дуди Амсалема, Талли Готлиб, Галит Дисталь Атбариан, Арье Дери, которому нравится юмор Альмога Коэна, спикера Кнессета, который вместо выговора за грязь просто запрещает им снимать видео в парламенте", — сказал Йовель.



В беседе с 12 каналом после того, как его сообщение стало достоянием общественности, Йовель сказал, что несколько раз выступал в Кнессете на различных мероприятиях. Но добавил: "Это не мой Кнессет".



"Они говорят, что народ — суверен, но они не уважают народ", — сказал он о нынешнем правительстве. — Почему я должен их уважать?"



76-летний Йовель начал свою карьеру музыканта в 1965 году, когда присоединился к армейской группе Nahal.

