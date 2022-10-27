



Хаменеи поклялся отомстить за нападение на святыню

Выступая в эфире государственного телевидения, аятолла Али Хаменеи сказал, что напавшие на шиитских паломников "обязательно будут наказаны", и призвал иранцев объединиться.



"Мы все обязаны иметь дело с врагом и его предательскими или невежественными агентами", — сказал Хаменеи через день после того, как в результате нападения на мечеть Шах Чераг в Ширазе погибли 15 человек.



Призыв Хаменеи к единству, по-видимому, был направлен в основном к сторонникам правительства, а не к протестующим, чье почти шестинедельное движение рассматривается властями как угроза национальной безопасности.



Официальные лица Ирана заявили, что они арестовали боевика, который совершил нападение на святыню Шах Чераг в городе Шираз. Государственные СМИ обвинили в этом "террористов-такфиритов" — ярлык, который Тегеран использует для бескомпромиссных мусульманских боевиков-суннитов.



Заместитель губернатора провинции Исмаил Мохебипур сообщил, что подозреваемый в нападении находится в критическом состоянии после того, как был ранен несколькими выстрелами при задержании полицией, и его допрос провести невозможно.



На кадрах с камер видеонаблюдения, транслировавшихся по государственному телевидению в четверг, видно, как нападавший вошел в святыню, спрятав автомат в сумке и стреляя, когда прихожане пытались бежать и прятаться в коридорах.



Убийство шиитских паломников в среду произошло в тот же день, когда иранские силы безопасности столкнулись со все более резкими протестами на сороковой день после смерти Махсы Амини.

