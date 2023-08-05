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ХАМАС сорвал масштабные демонстрации в Газе
05.08.2023 20:59 Алина Груднева

ХАМАС сорвал масштабные демонстрации в Газе

ХАМАС сорвал несколько демонстраций в Газе против экономического кризиса.

Мероприятия были организованы под лозунгом "Мы хотим жить".

Члены ХАМАСа, большинство из которых были в штатском, заблокировали множество площадей и улиц.

Начались тщательные обыски прохожих в попытке сорвать демонстрации. Очевидцы пожаловались, что это было похоже на действие комендантского часа.

Высокопоставленный представитель ХАМАС в Газе обвинил руководство Палестинской автономии в том, что оно стояло за организацией протестов.

Сотням палестинцев, несмотря на жесткие ограничения, все же удалось провести демонстрации с нескольких местах, в том числе, в лагере беженцев Джабалия.

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