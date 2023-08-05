



ХАМАС сорвал масштабные демонстрации в Газе

ХАМАС сорвал несколько демонстраций в Газе против экономического кризиса.



Мероприятия были организованы под лозунгом "Мы хотим жить".



Члены ХАМАСа, большинство из которых были в штатском, заблокировали множество площадей и улиц.



Начались тщательные обыски прохожих в попытке сорвать демонстрации. Очевидцы пожаловались, что это было похоже на действие комендантского часа.



Высокопоставленный представитель ХАМАС в Газе обвинил руководство Палестинской автономии в том, что оно стояло за организацией протестов.



Сотням палестинцев, несмотря на жесткие ограничения, все же удалось провести демонстрации с нескольких местах, в том числе, в лагере беженцев Джабалия.