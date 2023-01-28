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ХАМАС считает теракт у синагоги в Иерусалиме ответом на Дженин
28.01.2023 10:15 Наталья Богинская

ХАМАС считает теракт у синагоги в Иерусалиме ответом на Дженин

Пресс-секретарь ХАМАСа Хазам Касем назвал теракт “героической акцией возмездия за Дженин” и “естественным ответом на преступление”.
“Исламский джихад” считает теракт “легитимным ответом на бойню в Дженине”.

На данный момент уже установлена личность террориста – это был 21-летний Алкам Хейри из восточно-иерусалимского квартала Ат-Тур, не представляющий никакую террористическую организацию.

Начальник полиции Коби Шабтай заявил, что террориста застрелили полицейский и доброволец полиции, “предотвратив еще более кровопролитный теракт”. 

Известно, что террорист стрелял из пистолета, пока оружие не заклинило, потом вернулся в машину и пытался сбежать, но столкнулся с полицейскими и открыл по ним огонь и в результате был убит ответным огнем. Пистолет террориста, по сообщению полиции, был найден на месте преступления.
 

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