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ХАМАС обвиняет испанскую туристку в "осквернении" мечети Аль-Акса
25.08.2022 08:29 Евгения Маркова

ХАМАС обвиняет испанскую туристку в "осквернении" мечети Аль-Акса

Террористическая группировка ХАМАС начала в среду кампанию против испанской туристки, которая разместила фотографии в "нескромной" одежде во время посещения комплекса мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Девушка была изображена в струящемся зеленом платье с глубоким декольте. На одном снимке она изображена сидящей на фоне мечети с обнаженной через разрез на платье ногой.

Несколько СМИ, связанных с ХАМАС, опубликовали материалы о женщине, а представитель террористов Хазем Кассам назвал ее "сионистской экстремисткой".

"Сионистский экстремист осквернил благословенный комплекс Аль-Акса и опубликовал на нем обнаженные фотографии, что представляет собой беспрецедентную провокацию против чувств палестинского народа и продолжение осквернения чистоты Аль-Аксы, а также сионистского пренебрежения для всего арабского народа", — заявил Кассам.

Израильская общественная телекомпания Kan сообщила, что неизвестная женщина была туристкой-христианкой из Испании.

Храмовая гора является самым святым местом для евреев, поскольку здесь находятся библейские храмы, а Аль-Акса — третья по значимости святыня в исламе, что превращает этот район в главную горячую точку израильско-палестинского конфликта.
 


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