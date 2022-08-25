



ХАМАС обвиняет испанскую туристку в "осквернении" мечети Аль-Акса

Террористическая группировка ХАМАС начала в среду кампанию против испанской туристки, которая разместила фотографии в "нескромной" одежде во время посещения комплекса мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.



Девушка была изображена в струящемся зеленом платье с глубоким декольте. На одном снимке она изображена сидящей на фоне мечети с обнаженной через разрез на платье ногой.



Несколько СМИ, связанных с ХАМАС, опубликовали материалы о женщине, а представитель террористов Хазем Кассам назвал ее "сионистской экстремисткой".



"Сионистский экстремист осквернил благословенный комплекс Аль-Акса и опубликовал на нем обнаженные фотографии, что представляет собой беспрецедентную провокацию против чувств палестинского народа и продолжение осквернения чистоты Аль-Аксы, а также сионистского пренебрежения для всего арабского народа", — заявил Кассам.



Израильская общественная телекомпания Kan сообщила, что неизвестная женщина была туристкой-христианкой из Испании.



Храмовая гора является самым святым местом для евреев, поскольку здесь находятся библейские храмы, а Аль-Акса — третья по значимости святыня в исламе, что превращает этот район в главную горячую точку израильско-палестинского конфликта.

